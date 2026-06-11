Байонияи террористҳои Амрико дар бораи таҷовузи нав ба хоки Эрон

Ба гузориши хадамоти иттилоотии «Абна» ба нақл аз шабакаи «Ал-Ҷазира», фармондеҳии марказии артиши Амрико (СЕНТКОМ) эълом кард, ки нерӯҳои Амрико даври нави ҳамлаҳоеро, ки ҳамлаҳои дифоӣ хонда мешаванд, алайҳи якчанд ҳадаф дар Эрон оғоз карданд.
Ҳамзамон, як мақоми амрикоӣ дар суҳбат бо пойгоҳи иттилоотии Аксиос тасдиқ кард, ки ҳамлаҳои Амрико ба Эрон оғоз шудааст.
Шабакаи 12-и телевизиони режими Исроил низ ба нақл аз як мақоми амрикоӣ хабар дод, ки нерӯҳои Амрико ҳамлаҳои худро алайҳи ҳадафҳое дар Эрон оғоз кардаанд.
Шабакаи «Ал-Ҷазира» низ эълом кард, ки даври нави ҳамлаҳои низомии Амрико алайҳи ҳадафҳое дар дохили Эрон дар ҳоли анҷом аст.
Your Comment