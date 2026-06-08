Сарбозони Посдори Инқилоби Исломӣ: Пойгоҳи ҳавоии Рамат-Давид ҳадафи мушакҳои баллистикӣ қарор гирифт

Ба гузориши хадамоти иттилоотии Абна, Раёсати робитаҳои ҷамъиятии Сарбозони Посдори Инқилоби Исломӣ дар бораи посухи мушакӣ Эрон ба вайрон кардани оташбас аз ҷониби режими сионистӣ изҳорот дод.
Матни изҳорот чунин аст:
Дар посух ба ҷиноятҳои васеи режими ғасби сионистӣ дар ҷануби Лубнон ва куштор ва бадарғаи васеи мардуми бегуноҳи минтақаҳои Сур, Набатия ва дигар нуқтаҳо аз ҷумла Даҳия (Байрут), пойгоҳи ҳавоии Рамат-Давид, ки маншаи ин таҷовузҳо буд, бо мушакҳои баллистикии Нерӯи Ҳавоӣ-Фазоии Посдорон ҳадафи ҳамла қарор гирифт.
Қабули оташбас аз ҷониби мо дар 8 апрел ба шарти боздоштани оташ дар ҳамаи ҷабҳаҳо буд; аммо мисли ҳамеша, Иёлоти Муттаҳида ва режими сионистӣ ба ӯҳдадориҳои худ вафо накарданд, ҳам таҷовузҳо ва ҷиноятҳоро дар Лубнон идома доданд ва ҳам бо ҳамлаҳои такрорӣ ба соҳилҳо ва киштиҳои эронӣ дар гулугоҳи Ҳурмуз, баҳри Умон ва уқёнуси Ҳинд оташбасро вайрон карданд.
Амалиёти имшаб эълони ҳушдор буд ва дар сурати такрори таҷовузҳо, посухҳо васеътар хоҳанд буд ва ҳамаи ҳадафҳои амрикоӣ-сионистиро дар минтақо фаро хоҳанд гирифт.
Your Comment