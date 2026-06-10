  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қароргоҳи Хотам: Артиш ва Сипоҳ ба пойгоҳҳои Амрико ҳамла карданд

10 Июн 2026 - 11:31
News ID: 1825262
Source: ABNA
Қароргоҳи Хотам: Артиш ва Сипоҳ ба пойгоҳҳои Амрико ҳамла карданд

Қароргоҳи марказии Хотам-ул-Анбиё эълом кард: ҳамлаи артиш ва Сипоҳ ба пойгоҳҳои Амрико дар посух ба таҷовузи артиши террористии Амрико дар минтақаҳои ҷануби кишвар ба сабаби сақут кардани чархболи Апачӣ анҷом шудааст.

Ба гузориши хабаргузории Абно, қароргоҳи марказии Хотам-ул-Анбиё гуфт: «Дар посух ба таҷовузи артиши Амрико дар минтақаҳои ҷануби кишвар бо баҳонаи бардурӯғи сақути чархболи худ, баъзе пойгоҳҳои Амрико дар минтақа ҳадафи ҳамлаи пурқуввати артиши қаҳрамони Ҷумҳурии Исломӣ ва Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ қарор гирифтанд.

Артиши Амрико бидонад, ки дар сурати такрори таҷовуз ба Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҳамлаҳои сахт ва васеътар зидди банки ҳадафҳои муайяншуда дар минтақа анҷом дода хоҳад шуд.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha