Қароргоҳи Хотам: Артиш ва Сипоҳ ба пойгоҳҳои Амрико ҳамла карданд

Ба гузориши хабаргузории Абно, қароргоҳи марказии Хотам-ул-Анбиё гуфт: «Дар посух ба таҷовузи артиши Амрико дар минтақаҳои ҷануби кишвар бо баҳонаи бардурӯғи сақути чархболи худ, баъзе пойгоҳҳои Амрико дар минтақа ҳадафи ҳамлаи пурқуввати артиши қаҳрамони Ҷумҳурии Исломӣ ва Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ қарор гирифтанд.
Артиши Амрико бидонад, ки дар сурати такрори таҷовуз ба Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҳамлаҳои сахт ва васеътар зидди банки ҳадафҳои муайяншуда дар минтақа анҷом дода хоҳад шуд.»
Your Comment