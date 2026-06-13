Либерман: Созишномаи Амрико бо Эрон пирӯзии комил барои Теҳрон аст

Ба гузориши мухбири Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Авигдор Либерман, раиси ҳизби сиёнии Исроил Бейтейну, гуфт, ки созишномаи Амрико бо Эрон як пирӯзии мутлақ барои низоми ҳоким бар Эрон ба шумор меравад.
Вай илова кард, ки ин созишнома барои режими сиёнию як фоҷеа аст.
Пештар Барак Равид, хабарнигори шабакаи 12-уми телевизиони режими сиёнию ба нақл аз як масъули амрикоӣ даъво кард, ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, ба Бинёмин Нетанёҳу, сарвазири ин режим, таъкид кардааст, ки созишнома бо Эрон хеле хуб буда ва замони анҷом додани ҷанг фаро расидааст.
Равид илова кард, ки Нетанёҳу пештар дар ҷараёни мавқеъгирии Трамп дар хусуси созишнома бо Эрон қарор нагирифта буд ва дар ин хусус ғафил монд. Ӯ худро дар шароити сахте мебинад.
Ин дар ҳолест, ки мавқеъҳо ва сиёсатҳои Вашингтон ва Тел-Авив дар хусуси масъалаҳои гуногун ба хусус амалҳои душманона алайҳи Эрон комилан ҳамоҳанг аст.
Your Comment