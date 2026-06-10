Русия: Сиёсатгардии Шӯрои Амният алайҳи Эрон боиси шиддат ёфтани ташаннуҷ мешавад

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Василий Небензя, намояндаи доимии Русия дар Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард, ки Шӯрои Амният бояд ба ҳимояи ҳалли сиёсии масоили марбут ба Эрон тамаркуз кунад.
Вай омодагии Русияро барои ширкат дар ин раванд таъкид кард.
Небензя изҳор дошт, ки сиёсӣ кардани амалкарди Шӯрои Амният дар бораи барномаи ҳастаии Эрон натиҷае ҷуз шиддат ёфтани ташаннуҷ нахоҳад дошт.
Намояндаи Русия дар рафти ҷаласаи Шӯрои Амният алайҳи Эрон гуфт, ки қабули чунин равишҳо метавонад монеъ аз заминасозӣ барои аз сар гирифтани фаъолиятҳои Агентии Байналмилалии Энергияи Атомӣ (IAEA) дар бораи Эрон шавад. Ин фаъолиятҳо бо амалҳои Амрико ва режими Исроил заиф карда шудааст.
Вай баён кард, ки гузоришҳои Агентӣ ба ҳеҷ ваҷҳ ишора ба амалҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон дар бораи истифодаи низомии уран накардааст. Ҳеҷ далеле барои баргузории ҷаласаи гузориши кумитаи 1737-и Шӯрои Амният оид ба таҳримҳои Эрон вуҷуд надорад. Ин ниҳод дар соли 2015 ба фаъолияти худ анҷом дод ва Шӯро ҳеҷ қатъномае барои аз сар гирифтани кори он тасвиб накардааст.
Қобили зикр аст, ки Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар ҷаласаи ғайриқонунӣ ва бо стандартҳои дугона овозидиҳӣ дар бораи қатъномаи 1737-ро пеш бурд ва бо 11 овози мувофиқ, баррасии баргаштани таҳримҳо алайҳи Эронро тасвиб кард, ки эътирози Русия ва Чинро дар пай дошт.
Your Comment