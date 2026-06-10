Даъвои СЕНТКОМ: Дар дифоъ аз худамон ва бо фармони Трамп ба ҷануби Эрон ҳамла кардем

Ба гузориши агентсии хабарии Абна, Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) аз ҳамлаҳо ба ҷануби Эрон хабар дод ва даъво кард, ки ин ҳамлаҳоро дар дифоъ аз худ ва дар посух ба сарнагун кардани як чархболи амрикоии Апачӣ анҷом додааст.
Ҳамзамон бо ин ҳамлаҳо садои таркишҳо дар Бандар-Аббос ва Сириқ низ шунида шудааст.
СЕНТКОМ инчунин даъво кард, ки ин ҳамлаҳо бо фармони мустақими Трамп анҷом дода шудааст.
Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико инчунин даъво кард, ки миссияи эъломшуда, посухе мутаносиб ба таҷовузи беасоси Эрон мебошад.
Канали 14 телевизиони режими сионистӣ эълом кард, ки Трамп Нетаняҳуро дар ҷараёни ҷузъиёти ҳамлаи охирини Амрико ба Эрон қарор додааст.
Your Comment