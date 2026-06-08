  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Велоятӣ: Интихоб бо шумост; ҳамлаҳои беақлонаро боздоред ё ба тавозуни ду танга дохил шавед

8 Июн 2026 - 11:23
News ID: 1824255
Source: ABNA
Велоятӣ: Интихоб бо шумост; ҳамлаҳои беақлонаро боздоред ё ба тавозуни ду танга дохил шавед

Велоятӣ дар суханронӣ ба душманони таҷовузкор гуфт: Интихоб бо шумост; беақлиро боздоред ё ба тавозуни низомёфтаи ду танга дохил шавед!

Ба гузориши хадамоти иттилоотии Абна, Алӣ Акбар Велоятӣ, мушовири Пешвои инқилоб дар умуми байналмилал, таъкид кард: Пешгӯйии чанд рӯз пеш таҳаққук ёфт; ҷавоби мушакӣ аз навъи «Зот ас-Салосил» буд.

Вай возеҳ гуфт: Беақлии имрӯзаи режим дар Байрут ва вайрон кардани ошкори оташбас, ҳалқаи аввали ҷавоби занҷирии моро фаъол кард.

Велоятӣ гуфт: Амнияти имрӯзаи Боб-ул-Мандаб набояд душманро дучори хатои ҳисобӣ кунад. Ҳалқаҳои муқовимат қобилияти бастани ҳар ду роҳи обӣро доранд. Интихоб бо шумост: беақлиро боздоред ё ба тавозуни низомёфтаи ду танга дохил шавед!

Your Comment

You are replying to: .
captcha