Велоятӣ: Интихоб бо шумост; ҳамлаҳои беақлонаро боздоред ё ба тавозуни ду танга дохил шавед

Ба гузориши хадамоти иттилоотии Абна, Алӣ Акбар Велоятӣ, мушовири Пешвои инқилоб дар умуми байналмилал, таъкид кард: Пешгӯйии чанд рӯз пеш таҳаққук ёфт; ҷавоби мушакӣ аз навъи «Зот ас-Салосил» буд.
Вай возеҳ гуфт: Беақлии имрӯзаи режим дар Байрут ва вайрон кардани ошкори оташбас, ҳалқаи аввали ҷавоби занҷирии моро фаъол кард.
Велоятӣ гуфт: Амнияти имрӯзаи Боб-ул-Мандаб набояд душманро дучори хатои ҳисобӣ кунад. Ҳалқаҳои муқовимат қобилияти бастани ҳар ду роҳи обӣро доранд. Интихоб бо шумост: беақлиро боздоред ё ба тавозуни низомёфтаи ду танга дохил шавед!
Your Comment