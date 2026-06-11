Ҳамлаи бепилоти артиш бар насли панҷуми Амрико дар Баҳрайн

Ба гузориши хадамоти иттилоотии «Абна» ба нақл аз раёсати робитаҳои умумии Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар пайи вайрон кардани оташбас ва таҷовузи артиши террористии Амрико ба минтақаҳое аз ҷануби кишвар, Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон бо намудҳои гуногуни бепилотҳои нобудсоз, насли панҷуми ин кишвар дар Баҳрайнро нишони ҳамлаҳои бепилоти худ қарор дод.
Артиш дар ин эълония эълом кард: Дар ин мавҷи ҳамлаҳои бепилоти артиш, антеннаҳои иртиботӣ ва таъсисоти радарии системаи Патриоти насли панҷум ҳадаф қарор гирифт.
Артиш инчунин таъкид кардааст: Дам ба дами нерӯҳои дигар мусаллаҳ, то поёни ҷон барои муқобила бо душман омода аст ва то танибии душмани мутаҷовиз, аз пои нахоҳад нишаст.
Your Comment