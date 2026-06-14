  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Ню Йорк Таймз: Сояи Эпштейн дар таъқиби Трамп; бӯҳрони сиёсӣ барои ҳукумати Амрико

14 Июн 2026 - 11:15
News ID: 1826964
Source: ABNA
Ню Йорк Таймз: Сояи Эпштейн дар таъқиби Трамп; бӯҳрони сиёсӣ барои ҳукумати Амрико

Ню Йорк Таймз бо ишора ба ҷаласаи махфии Кохи Сафед барои баррасии тарзи муносибат бо паёмадҳои парвандаи Эпштейн, навиштааст, ки метавонад иттилооти хатарноке аз ин парванда ошкор шавад, ки боиси шармандагии бештари Трамп гардад.

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», «Морин Дауд» нависандаи амрикоӣ дар сутуни худ дар рӯзномаи Ню Йорк Таймз навиштааст, ки парвандаи Ҷеффри Эпштейн, миллиардери маҳкум ба ҷиноятҳои ҷинсӣ, ҳанӯз бори вазнини сиёсӣ бар дӯши Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико ва ҳукумати ӯ таҳмил кардааст ва ҳамаи талошҳои Кохи Сафед барои дур кардани таваҷҷӯҳот аз он то кунун ноком будааст.

Нависанда бо муқаддимае тунд дар бораи паҳн шудани эътиқод ба ҷоду ва сеҳр дар фарҳанги мардумии Амрико, навиштааст, ки Трамп ба эҳтимол ба «ҷодуе» ниёз дорад, то ӯро аз сояи Эпштейн раҳо кунад.

Ба навиштаи Ню Йорк Таймз, қисми бузурге аз афкори умумии Амрико бовар дорад, ки ҳақиқатҳои пурраи марбут ба Эпштейн ҳанӯз ошкор нашудааст ва номуайяниҳои зиёд дар атрофи робитаҳо ва шабакаи васеи шиносони ӯ вуҷуд дорад.

Нависанда бо ишора ба набудани шаффофият ва идомаи номуайяниҳои мавҷуд дар ин парванда навиштааст, ки робитаи пешина байни Эпштейн ва раиси ҷумҳурӣ халос шудани Трампро аз ин парванда ё бовар кунондани афкори умумӣ ба беаҳамиятии он душвор мекунад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha