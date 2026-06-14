Созишномаи Эрон ва Амрико, меҳвари розиёнии вазирони корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ ва Покистон

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», агентсии хабарии «Вас»-и Арабистони Саудӣ гузориш дод, ки принс Файсал бин Фарҳон бин Абдулло, вазири корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ дар тамоси телефонӣ бо Муҳаммад Исҳоқ Дор, муовини сарвазир ва вазири корҳои хориҷии Покистон, охирин таҳаввулоти минтақавӣ ва талошҳои дар ҷараёни дар ин заминаро баррасӣ кард.
Ишораи «Вас» ба талошҳои миёнҷигаронаи Покистон барои расидан ба ёддошти тафоҳуми байни Эрон ва Амрикост, ки аз чанд ҳафтаи пеш дар ҷараён аст.
Исҳоқ Дор соатҳо пеш низ бо Бадр Абдулати, ҳамтои мисрии худ дар бораи созишномаи эҳтимолии Эрон ва Амрико ба таври телефонӣ гуфтугӯ кард.
Шаҳбоз Шариф сарвазири Покистон соатҳо пеш ба мувозиҷагирӣ дар бораи Эрон пардохт.
Сарвазири Покистон бо баёни пешбинии худ, гуфт: «Мо бештар аз ҳар вақти дигар ба созишномаи сулҳ наздик шудаем ва эҳтимолан дар давоми 24 соат ниҳоӣ хоҳад шуд. Мо дар ҳоли омодагӣ барои маросими имзои электронии созишномаи сулҳ байни Амрико ва Эрон ҳамин ки он ниҳоӣ шавад. Амрико ва Эрон бар сари чаҳорчӯбе барои созишномаи сулҳе, ки ба моҳҳо даргирӣ дар Ховари Миёна поён медиҳад, ба созиш расидаанд. Эрон ва Амрико ба матни ниҳоии созишномаи сулҳ даст ёфтанд».
Аз сӯи дигар Муҳаммад Исҳоқ Дор вазири корҳои хориҷии Покистон имрӯз шанбе бо вазири корҳои хориҷии Швейтсария гуфтугӯ кард.
Вай аз пешрафти қобили таҳсини ба сӯи тафоҳуми байни Эрон ва Амрико истиқбол ва изҳори умедворӣ кард, ки талошҳои Амрико ва Эрон ба таҳқиқи сулҳ ва суботи минтақа кумак кунад.
Your Comment