Созишнома бо Эрон ҳеҷ як аз ҳадафҳои Нетанёҳуро амалӣ насохт

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна» ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, «Яир Лапид» раиси оппозитсияи режими Исроил эълом кард, ки созишномае, ки дар ҳоли ҳозир дар ҳоли шаклгирӣ аст, ҳеҷ як аз ҳадафҳои ҷангии таъиншуда аз ҷониби кабинети Бениёмин Нетанёҳу, сарвазири режимро амалӣ намекунад.
Чанд мақоми дигари сионистӣ низ бо изҳори нигаронӣ аз созишномаи Эрон бо Амрико ба канали 12-уми режими Исроил гуфтанд, ки ин созишнома амиқтарин манфиатҳои амниятии Исроилро ба хатар меандозад.
Ҳамин нигарониҳо сабаб шудааст, ки кабинети хурди амниятии режими Исроил низ фардо шаб ҷаласа диҳад.
Your Comment