  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Покистон: Маросими имзои созишномаи Амрико-Эрон дар Исломобод баргузор мешавад

14 Июн 2026 - 11:16
News ID: 1826965
Source: ABNA
Покистон: Маросими имзои созишномаи Амрико-Эрон дар Исломобод баргузор мешавад

Сохангӯйи Вазорати корҳои хориҷии Покистон эълом кард: фардо Исломобод мизбони маросими имзои электронии ёддошти тафоҳуми байни Эрон ва Амрико хоҳад буд.

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна» ба нақл аз Алҷазира, сохангӯйи Вазорати корҳои хориҷии Покистон имрӯз шанбе эълом кард: «Фардо Исломобод маросими технологияи видеоиро барои имзои электронии созишномаи сулҳ байни Амрико ва Эрон баргузор мекунад».

Дар ҳоле ки сохангӯйи Вазорати корҳои хориҷии кишвари мо (Эрон) пештар дар бораи эҳтимоли сафари ҳайати музокиракунандаи Эрон ба Женева ё Исломобод дар давоми 2 рӯзи оянда барои ниҳоӣ кардани ёддошти тафоҳуми даъвоии Исломобод гуфт: «Дар бораи вақти дақиқи имзо бояд интизор бимоним; ҳарчанд барномае барои сафар ба Женева ё ҷои дигар дар давоми як ё ду рӯзи оянда надорем».

Your Comment

You are replying to: .
captcha