«Муодилаи нави стратегӣ»-и Эрон дар минтақа бо такя ба принсипи «ягонагии майдонҳо»

Ба гузориши хабарии «Абно», расонаҳои режими сионистӣ эътироф карданд, ки пас аз ҳамлаҳои интиқомии Эрон ба ҳадафҳои исроилӣ дар посух ба таҷовуз ба ҷанубии шаҳри Бейрут, акнун «як муодилаи нави стратегӣ» дар майдони набарди минтақавӣ пайдо шудааст.
Бар асоси ин гузориш, дар силсилаи мубоҳисаҳое, ки аз канали 12 телевизиони режими сионистӣ пахш шуд, нигарониҳое дар дохили ташкилоти амниятии «Исроил» дар бораи чӣ гуна вокуниш ба хати сурхи нави марбут ба Бейрут, бахусус дар ҳавои ҳушдорҳои Эрон алайҳи ҳар гуна шиддат дар Лубнон, ба миён омад.
Ба эътирофи таҳлилгарони сионист, таҳаввулоти охирин нишондиҳандаи тағйир дар тавозуни боздорандагӣ аст, зеро акнун ба назар мерасад, ки фазои амали «Исроил» таҳти таъсири ҳисобҳои минтақавии дар ҳоли тағйир, маҳдудтар шудааст.
Your Comment