Ба гузориши хадамоти иттилоотии «Абна», раёсати робитаҳои умумии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эълонияе аз ҳамлаи вазнини нерӯҳои ҳавоӣ-фазоии Сипоҳ ба пойгоҳҳои Амрико дар минтақа иттилоъ дод.
Дар ин эълония омадааст:
«Разомандагони шуҷои нерӯи ҳавоӣ-фазоӣ ва қаҳрамонони нерӯи баҳрии Сипоҳ, субҳгоҳи имрӯз, дар танибии таҷовузкор ва посух ба таҷовузи артиши Амрико ба баъзе аз воҳидҳои хизматрасонӣ ва постҳои соҳилии Сипоҳ ва фармондеҳии интизомӣ ва майдони фурудгоҳи Бандари Аббос, дар ду мавҷи амалиётӣ ҳаштодаҳ ҳадафи муҳими мансуб ба артиши Амрикоро дар пойгоҳҳои ҳавоии Алӣ ал-Салим ва Аҳмад ал-Ҷобир, инчунин пойгоҳи ҳавоии Шайх Исо, ҳадаф қарор дода, нобуд карданд.»
Your Comment