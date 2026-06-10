Расонаҳои араб: Сепоҳ пойгоҳҳои Амрико дар минтақаро оташ зад

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, манбаъҳои маҳаллӣ гуфтанд, ки субҳи барвақти чоршанбе овоздиҳандаҳои ҳушдор дар Баҳрайн пас аз ҳамлаи ҳавоӣ ба ин кишвар фаъол шуданд.
Мувофиқи ин гузоришҳо, мушакҳо ба осмони Баҳрайн ворид шудаанд ва системаҳои зиддиҳавоӣ низ барои раҳгирии онҳо фаъол карда шуданд.
Расонаҳои араб гузориш доданд, ки пойгоҳи ҷойгиршавии низомиёни амрикоӣ дар Баҳрайн ҳадафи ҳамлаҳои ҳавоӣ бидуни сарнишин ва мушакӣ қарор гирифтааст.
Ҳамчунин ба гуфтаи манбаъҳои зикршуда, қароргоҳи флоти панҷуми нерӯи баҳрии Амрико дар Баҳрайн ҳадаф қарор гирифт.
Гузоришҳо ҳакӣ аз он аст, ки таркишҳои сершумор дар Баҳрайн ҳоло ҳам идома доранд.
Дар айни замон манбаъҳои маҳаллӣ гузориш доданд, ки таркишҳо Кувайтро такон доданд, аммо овоздиҳандаҳои ҳушдор фаъол нашуд.
Ситоди кулли артиши Кувайт низ даъво кард, ки системаҳои зиддиҳавоии ин кишвар дар айни замон бо ҳадафҳои ҳавоӣ (Эрон) даргирӣ доранд.
Гуфта мешавад, ки пойгоҳи низомиёни амрикоии террористӣ дар минтақаи "Ал Ҷаҳра" дар Кувайт ҳадафи ҳамла қарор гирифтааст.
Дақиқае пас расонаҳои араб навиштанд, ки мушакҳои паррондаи Эрон пойгоҳҳои "Ал-Азрақ" ва "Муваффақ ас-Салтӣ"-ро, ки ҷойгоҳи низомиёни Амрико дар Урдун мебошанд ва нуқтаи асосии оғоз барои нерӯи ҳавоии Амрико дар минтақа ба шумор меравад, ҳадаф қарор доданд.
Расонаҳо аз шунида шудани садои якчанд таркиши саҳимнок дар минтақаи Сахир дар Баҳрайн (ки пойгоҳи ҳавоии Исо дар бар мегирад) хабар доданд.
Your Comment