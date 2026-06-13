Оятуллоҳ Раҷабӣ: Устувории миллати Эрон ҳисобҳои душманонро шикаст дод

Ба гузориши мухбири Абно, оятуллоҳ Маҳмуд Раҷабӣ шаби ҷумъа дар ҳошияи баргузории маросими бузургдошти шаҳидони ҷанги 12 рӯза дар сӯҳбат бо хабарнигорон изҳор дошт: Таҷрибаи ҷангҳои охир нишон дод, ки душман дар арзёбии қобилиятҳои миллати Эрон хатои ҳисобӣ карда буд ва воқеиятҳои мавҷударо дуруст дарк накарда буд.
Вай гуфт: Душман гумон мекард, ки бо миллате монанди баъзе ҷомеаҳои дигар рӯ ба рӯ аст ва метавонад бо татбиқи фишор ва таҳдид ба ҳадафҳои дилхоҳи худ даст ёбад, аммо дар амал бо мардуме рӯ ба рӯ шуд, ки дар баробари зӯргӯӣ ва зулм сари таслим фуруд намеоранд.
Узви Маҷлиси коршиносони роҳбарӣ илова кард: Миллати Эрон дорои эътиқодоти амиқи динӣ ва ақидавӣ мебошад ва ҳамин паштивани фикрӣ ва маънавӣ боиси он гардидааст, ки на танҳо дар баробари фишорҳо истодагӣ кунад, балки дастгирии мазлумонро низ вазифаи худ бидонад.
Вай идома дод: Ин воқеият яке аз муҳимтарин омилҳо буд, ки боиси он гардид, ки баровардҳои душман аз шароити дохилии кишвар ва дараҷаи устувории мардум аз воқеиятҳои майдонӣ дур бошанд.
Душман дар вайрон кардани ҳамбастагии миллӣ ноком монд
Раҷабӣ бо изҳори он ки яке аз ҳадафҳои асосии душман эҷоди шикоф дар ҷомеа ва заиф кардани ҳамбастагии миллӣ буд, гуфт: Тарафи муқобил кӯшиш кард бо амалҳои гуногун ҳамбастагии миллати Эронро таҳти таъсир қарор диҳад, аммо дар ин роҳ низ муваффақияте ба даст наовард.
Вай гуфт: Бар хилофи интизори душман, ҳузури мардум ва ҳамроҳии онҳо бо низом ва ормонҳои Инқилоби Исломӣ на танҳо коҳиш наёфт, балки нишонаҳои ҳамбастагӣ ва ваҳдати миллӣ беш аз пеш ошкор шуд.
Узви Маҷлиси коршиносони роҳбарӣ илова кард: Душман гумон мекард, ки бо фишорҳои худ метавонад иродаи миллати Эронро заиф кунад, аммо натиҷае комилан мухталиф рух дод ва мардум бо устувории бештар дар саҳна ҳузур ёфтанд.
Вай таъкид кард: Ин ҳузур ва устуворӣ нишон дод, ки сармояи асосии кишвар, эътимод ва ҳамроҳии мардум аст ва ҳамин масъала бисёре аз нақшаҳои тарҳрезишуда алайҳи Ҷумҳурии Исломиро бетаъсир кард.
Your Comment