Расонаҳои ибрӣ: Исроил дар Лубнон мемонад ва амалиётҳоро идома медиҳад

Ба гузориши мухбири «Абна», расонаҳои режими сиёнистӣ эълом карданд, ки нерӯҳои ин режим дар шароити кунунӣ дар Лубнон хоҳанд монд ва амалиётҳои низомиро идома медиҳанд ва дар сурати тирборон кардан ба сӯи нерӯҳои ин режим, онҳо посух хоҳанд дод ва ҳар тарафе ки таҳдид ба шумор равад, ҳадафи ҳамла қарор хоҳад гирифт.
Баъзе расонаҳои режими сиёнистӣ дар посух ба таҳаввулоти охирин эълом карданд, ки Исроил дар ин шароит амалан танҳо мондааст ва бояд аз ҳукумат ва раиси он дар ин шароит ҳимоят карда шавад.
Your Comment