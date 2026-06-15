  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Расонаҳои ибрӣ: Исроил дар Лубнон мемонад ва амалиётҳоро идома медиҳад

15 Июн 2026 - 11:53
News ID: 1827387
Source: ABNA
Расонаҳои ибрӣ: Исроил дар Лубнон мемонад ва амалиётҳоро идома медиҳад

Расонаҳои режими сиёнистӣ эълом карданд, ки нерӯҳои ин режим дар ҳоли ҳозир дар Лубнон хоҳанд монд ва дар сурати ҳадаф қарор гирифтан, ба ҳамлаҳо посух хоҳанд дод.

Ба гузориши мухбири «Абна», расонаҳои режими сиёнистӣ эълом карданд, ки нерӯҳои ин режим дар шароити кунунӣ дар Лубнон хоҳанд монд ва амалиётҳои низомиро идома медиҳанд ва дар сурати тирборон кардан ба сӯи нерӯҳои ин режим, онҳо посух хоҳанд дод ва ҳар тарафе ки таҳдид ба шумор равад, ҳадафи ҳамла қарор хоҳад гирифт.

Баъзе расонаҳои режими сиёнистӣ дар посух ба таҳаввулоти охирин эълом карданд, ки Исроил дар ин шароит амалан танҳо мондааст ва бояд аз ҳукумат ва раиси он дар ин шароит ҳимоят карда шавад.

Your Comment

You are replying to: .
captcha