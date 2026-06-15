Расонаи сиёнистӣ: Трамп дар баробари майдони набард дар Эрону Лубнон ноком монд

Ба гузориши мухбири «Абна», расонаи сиёнистии «I24 News» хабар дод, ки вазирони кабинети режими сиёнистӣ бовар доранд, ки Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, натавонистааст майдони набарди Лубнонро аз майдони набарди Эрон ҷудо кунад.
Дар ин гузориш омадааст: «Бояд эътироф кард, ки майдонҳои набард дар Лубнон ва Эрон бо ҳамдигар робитаи мустақим доранд».
Қобили зикр аст, ки Эрон борҳо таъкид кардааст, ки боздоштани ҷанг дар ин кишвар бояд Лубнонро низ дар бар гирад ва ҳар гуна таҷовузи режими сиёнистӣ ба зоҳияи ҷанубии Байрут (Даҳия) бо вокуниш рӯбарӯ хоҳад шуд.
Қаблан шабакаи 14-уми телевизиони режим дар вокуниши тезу ғайрифаъол, сиёсатҳои охирини раисиҷумҳури Амрикоро «зарба» ба манфиатҳои Тел-Авив тавсиф карда буд.
Ин расонаи сиёнистӣ бо изҳори нотавонӣ дар таҳлили рафторҳои нави Кохи Сафед, иқрор кард: «Он чӣ Трамп дар бораи моро содир кардааст, воқеае чунон саҳимнок ва ногувор аст, ки тавсиф ва тавзеҳи андозаҳои он душвор аст».
Your Comment