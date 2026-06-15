Иттиҳодияи Аврупо: Афзалияти кунунӣ иҷрои зудраси созишномаи Эрон ва Амрико аст

Ба гузориши мухбири «Абна» ба нақл аз «Ал-Ҷазира», Кая Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо, таъкид кард, ки созишномаи Теҳрон Вашингтон метавонад ба ҳисоби як пешрафт биёяд.
Ӯ илова кард, ки вазирони хориҷии Иттиҳодияи Аврупо имрӯз роҳҳои ширкат дар раванди марҳилаи ояндаро баррасӣ мекунанд. Аз ҳамаи тарафҳо мехоҳем, ба ҳокимият ва тамомияти арзии Лубнон пойбанд буда, оташбаси воқеиро иҷро кунанд.
Каллас баён дошт, ки иҷрои зудрас ва пурраи бандубасти ин созишнома афзалияти аввал аст. Бояд иҷозати бозкушавии фаврии гулӯгоҳи Ҳурмуз дода шавад.
Ӯ инчунин гуфт, ки бояд озодии киштиронӣ ба гулӯгоҳи Ҳурмуз бидуни гирифтани ҳаққи гузар баргардонда шавад. Ин масъала барои устувории минтақавӣ ва иқтисоди ҷаҳонӣ муҳим аст. Созишномаи мазкур роҳи гуфтушунидҳои васеътар дар бораи сулҳ ва амният дар минтақаро мекушояд.
Пештар низ кишварҳои гуногун дар саросари ҷаҳон аз ин созишнома истиқбол карда буданд.
Your Comment