Нигаронии режими сиёнию аз лоиҳаи муштараки Туркия ва Арабистони Саудӣ

Ба гузориши мухбири Абна, рӯзномаи ибрӣзабони "Едиот Ахаранот" гузориш дод, ки Арабистони Саудӣ ва Туркия ба сӯи эҷоди як гузаргоҳи тиҷоратии заминӣ пеш мераванд, ки кишварҳои арабии халиҷи Форсро тариқи Сурия ва Урдун ба Аврупо мепайвандад.
Дар ин гузориш омадааст, ин лоиҳа амалан режими сиёниюро канор гузошта ва рақибе барои гузаргоҳи иқтисодии Ҳиндустон-Ховари Миёна ва Аврупо маъруф ба Имек мешавад. Режими сиёнию аз ҷумлаи ҳомиёни асосии он лоиҳа ба ҳисоб меравад.
Бар асоси ин гузориш, ҳамкорӣ миёни Туркия ва Арабистони Саудӣ боиси он мегардад, ки молҳо миёни Осиё ва Аврупо тариқи хоки Сурия ва Урдун то Туркия бе гузаштан аз арозии ишғолӣ ё такя ба бандари Ҳайфа мубодила шаванд.
Дар ин гузориш омадааст, лоиҳаи мазкур нақши режими сиёнию дар доираи марказии тиҷорат миёни Осиё ва Аврупоро заиф мегардонад.
Бар асоси ин гузориш, рӯзҳои гузашта вазирони нақлиёти Туркия ва Арабистони Саудӣ ёддоштҳои тафоҳумӣ дар заминаи ҳамкориҳои роҳи оҳан ва логистик имзо карданд. Рақобат миёни ин ду лоиҳа рақобат бар сари харитаи масирҳои заминии дар минтақаро нишон медиҳад.
Your Comment