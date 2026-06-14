Қатар ва Кувайт нисбат ба созишномаи зуди Эрон ва Амрико изҳори умедворӣ карданд

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна» ба нақл аз агентсии хабарии «Қна»-и Қатар, «Муҳаммад бин Абдурраҳмон» сарвазир ва вазири корҳои хориҷии Қатар дар тамоси телефонӣ бо «Ҷараҳ Ҷобир ал-Аҳмад ас-Сабаҳ» вазири корҳои хориҷии Кувайт талошҳои миёнҷигарии байни Вашингтон ва Теҳронро баррасӣ карданд.
Ду тараф изҳори умедворӣ карданд, ки ин созишнома ба зуди байни Эрон ва Амрико имзо шавад.
Дар пайи гумониҳо барои имзои ёддошти тафоҳуми байни Эрон ва Амрико, машварат ва таҳаррукоти дипломатӣ дар минтақа шиддат гирифтааст.
Дар ҳамин робита, соатҳо пеш Стив Виткофф, фиристодаи махсуси раиси ҷумҳурии Амрико дар умури Ховари Миёна ва Бадр Абдулати, вазири корҳои хориҷии Миср дар бораи созишномаи Теҳрон ва Вашингтон ба таври телефонӣ машварат карданд.
Дар ин тамос, Виткофф маротиби қадрдонии худро аз талошҳои Миср барои дастёбӣ Эрон ва Амрико ба созишнома эълом кард.
Ҳамчунин вазирони корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ ва Покистон низ дар бораи созишномаи эҳтимолии Эрон ва Амрико ба таври телефонӣ гуфтугӯ карданд.
Your Comment