  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Созмони Милал: Созишномаи Эрон ва Амрико қадами муассир барои таҳаққуқи сулҳ аст

15 Июн 2026 - 11:54
News ID: 1827391
Source: ABNA
Созмони Милал: Созишномаи Эрон ва Амрико қадами муассир барои таҳаққуқи сулҳ аст

Дабири кулли Созмони Милал бо истиқбол аз созишномаи байни Эрон ва Амрико онро қадами муассир барои таҳаққуқи сулҳ тавсиф кард.

Ба гузориши мухбири «Абна» ба нақл аз «Ал-Арабия», Антониу Гутерриш, Дабири кулли Созмони Милал, созишномаи байни Эрон ва Амрико ва бозкушавии гулӯгоҳи Ҳурмузро як қадами муассир ба сӯи таҳаққуқи сулҳ дар минтақа тавсиф кард.

Ӯ изҳори умедворӣ кард, ки тарафҳои ин созишнома аз шароити ба вуҷуд омада барои афзоиши талошҳо дар масири расидан ба ҳалли доимии ихтилофоти минтақавӣ баҳра баранд.

Гутерриш инчунин хостори истифода аз имкони кунунӣ барои дастгирии устуворӣ ва паст кардани сатҳи шиддатҳо шуд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha