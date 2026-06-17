Чаро шикасти ИМА дар муқобили Эрон аз ҷанги Ветнам фоҷиабортар аст?

Ба гузориши агентии хабарии Абна, маҷаллаи Foreign Policy дар мақолае навишт, ки Доналд Трамп, президенти ИМА ба ҷанги ихтиёрӣ ворид шуд; ҷанге, ки бо як фоҷиаи сиёсӣ ва низомӣ ба охир расид ва табооти дарозмуддати онҳо дар дохили ИМА ва хориҷи ин кишвар боқӣ хоҳад монд.
Дар ин гузориш омадааст, ки ҷанги ИМА алайҳи Эрон як шикасти стратегии шадидтар ва сангинтар нисбат ба ҷанги Ветнам аст, зеро зарбаҳои мустақим ба манфиатҳои муҳими ИМА зада ва мавқеи ҷаҳонии ин кишварро заиф кардааст. Ин дар ҳолест, ки ҷанги Ветнам нагузошт, ки ИМА дар ҷанги сард муваффақиятҳое ба даст наорад.
Заъфи ИМА дар ворид шудан ба ҷангҳои тӯлонимӯддат
Мувофиқи ин гузориш, ҷанг алайҳи Эрон бо шикастҳои низомии пешини ИМА фарқи зоҳирӣ дорад. Эрон дар ин ҷанг шоҳиди баъдгирии низомии васеъ ё эътирозҳои мардумӣ чун он чи дар Ветнам рух дод, набуд. Меъёри шикасти ИМА шумори кушташудагони ин кишвар нест, балки миқдори хасороти воридшуда ба ҳадафҳои стратегии ИМА ба шумор меравад.
Ҷанги Ветнам бо вуҷуди талафоти сангини инсонӣ натавонист масири қудрати ИМА-ро дар ҷаҳон тағйир диҳад, аммо дар қиболи Эрон комилан баръакс буд; ИМА заифтар аз замони ворид шудан ба ҷанг аз он берун шуд. Амалиёти низомии ИМА бо вуҷуди бартарии таҷҳизоти ин кишвар маҳдудияти қудрати ИМА-ро барои ворид шудан ба ҷангҳои тӯлонимӯддат ошкор кард. Ҳадаф қарор гирифтани ғайринизомиёни эронӣ, ба вижа кӯдакон дар Миноб низ ба рамзи ин ҷанг табдил ёфт.
Your Comment