Даъвои масъули баландпояи Исроил: Трамп моро фиреб дод

Ба гузориши агентсии хабарии «Абна», рӯзномаи ибрӣзабони «Едиъот Аҳаранот» ба нақл аз як масъули баландпояи режими сионистӣ гузориш дод, ки созишномаи байни Амрико ва Эрон бад аст. Ҳеҷ кас аз ин созишнома розӣ нест.
Вай афзуд: Ҳамагон медонанд, ки ин созишнома барои мо хуб нест ва ба манфиатҳои Исроил зарба мезанад.
Ин масъули сионистӣ илова кард: Он чи нигаронкунанда аст, ин аст, ки Исроил наметавонад ба ин раванд таъсир расонад. Трамп моро фиреб дод. Мо дар шок ҳастем. Онҳо ба эрониҳо пул медиҳанд ва ин кишвар ба ҳар он чи мехоҳад даст меёбад.
Вай баён кард: Эрон қудрати муссилии худро тақвият медиҳад ва мо маҷбур хоҳем шуд пули зиёде барои харидани муссилҳои боздоранда пардохт кунем. Трамп мехоҳад ин шароит ба охир расад ва бо тарафҳои гуногун ба ҷуз Исроил машварат мекунад.
Ин суханони масъули сионистии мазкур дар ҳоле баён мешавад, ки таърих нишон додааст, мавқеъҳои душманонаи Тел-Авив и Вашингтон ва таҷовузҳои онҳо алайҳи Эрон ва ба таври куллӣ минтақа ҳамеша бо ҳамдигар ҳамоҳанг карда мешавад.
Your Comment