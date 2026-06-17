  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Изҳори беиттилоъии «Исроил» аз ҷузъиёти созиши Эрон ва ИМА

17 Июн 2026 - 11:57
News ID: 1828378
Source: ABNA
Изҳори беиттилоъии «Исроил» аз ҷузъиёти созиши Эрон ва ИМА

Шабакаи 12-уми телевизиони Исроил рӯзи сешанбе даъво кард, ки Иёлоти Муттаҳида дархости Исроил барои баррасии ёддошти тафоҳуми имзошуда бо Эронро рад кардааст.

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз сомонаи рӯзномаи Ал-Қудс ал-Арабӣ, дар миёни авҷ гирифтани шиддатҳои сиёсӣ ва низомӣ дар бораи созише, ки қарор аст рӯзи ҷумъаи оянда миёни Теҳрон ва Вашингтон дар Швейтсария имзо шавад, шабакаи 12-уми телевизиони Исроил гузориш дод, ки Исроил аз Вашингтон ҷузъиёти созишро хостааст, аммо дархости он рад шудааст.

Мувофиқи даъвои ин шабака, ин маънои онро дорад, ки Тел-Авив бо вуҷуди наздик шудан ба санаи имзо, аз нусхаи пурра ва ниҳоии ин ёддошти тафоҳум беиттилоъ аст.

Ин шабака қайд кард, ки Доналд Трамп, президенти ИМА уҳдадор шудааст, ки ин санадро «калима ба калима» бихонад, бе он ки мушаххас кунад, ки ҷузъиёти он кай интишор хоҳад шуд.

Дар ҳоле ки баъзе расонаҳо гумонзанӣ ҳо дар бораи муқаррароти ин созиш доранд, ҳукумати ИМА то ҳол ҳеҷ эълони расмӣ дар бораи ҷузъиёти ин созиш накардааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha