Ҳизбуллоҳ: Лубнон ҳаргиз исроилӣ намешавад; озодсозӣ тағйирнопазир аст

Ба гузориши агентҳои ABNA ба нақл аз Ал-Манар, Иҳоб Ҳамада, узви фраксияи «Вафодорӣ ба муқовимат» дар порлумони Лубнон таъкид кард, ки озодсозии пурраи сарзаминҳои ишғолшудаи Лубнон аз ҷониби режими сиёнистӣ то охирин сантиметр, муодилаи устувор ва тағйирнопазир аст.
Ҳамада дар суханронии худ бо таъкид бар ин ки Лубнон ҳаргиз исроилӣ намешавад, гуфт, ки Лубнон ба марҳилаи нав ворид шудааст ва марҳилаи хатар барои вуҷуди худ ва кӯшишҳо барои таъсир гузоштан ба қудрат ва заиф кардани онро паси сар кардааст.
Ин узви сатҳи болии Ҳизбуллоҳи Лубнон аз тафоҳуми бадастомада байни Ҷумҳурии исломии Эрон ва ИМА сипосгузорӣ кард ва изҳор дошт, ки душмани сиёнистӣ ҳамчун аввалин бозифтаи ин тафоҳум, кӯшид то чанд соат пеш аз эълони тафоҳум, бо ҳадаф қарор додани зоҳияи ҷанубии Байрут ба он таъсир расонад ва онро ба шикаст бикашонад; аммо натиҷаҳо хилофи назари Тел-Авив пеш рафт ва ҳисоботи сиёсӣ ва амниятии он шикаст хӯрд.
Your Comment