Сенатори рус: Ҷанг алайҳи Эрон яке аз беҳудатарин ҷангҳои таърихи ИМА аст

Ба гузориши агентҳои ABNA ба нақл аз RT, Алексей Пушков, сенатори рус ва узви кумитаи қонунҳои асосии Шӯрои федералии ин кишвар таъкид кард, ки ҷанг алайҳи Эрон ба яке аз беҳудатарин ҷангҳо дар таърихи ИМА табдил хоҳад шуд.
Вай илова кард: Бовар дорам, ки ҷанги Эрон мақоми барҷастае дар беҳудатарин ҷангҳои Амрико дар тӯли таърихи ин кишвар касб хоҳад кард.
Пушков изҳор дошт, ки Доналд Трамп, раисиҷумҳури ИМА, ҷанг алайҳи Эронро ҳамчун як пирӯзии комил барои худ тасвир хоҳад кард.
Вай тасреҳ кард, ки сабаби асосии Трамп барои ҷанг алайҳи Эрон монеъ шудан аз дастёбии ин кишвар ба силоҳи ҳастаӣ аст. Ин дар ҳолест, ки Теҳрон чунин ӯҳдадориро 11 сол пеш дар давоми созишномаи ҳастаӣ бо ҳукумати Обама дода буд, аммо Трамп аз он берун шуд.
Пушков гуфт, ки Эрон ҳанӯз захираҳои ураниуми худро ҳифз карда ва тағйире дар низоми ҳоким бар ин кишвар рух надодааст. Қудрати мушакӣ ва минтақавии Эрон нобуд ва тазъиф нашудааст. Ин дар ҳолест, ки Нетанёҳу ба сахтӣ дар ҷустуҷӯи он буд.
Your Comment