Улянов: Амрико бояд аз хатоҳои стратегии охирин ибрат гирад

Ба гузориши агентии хабарӣ АБНА, Михаил Улянов, намояндаи доимии Русия дар созмонҳои байналмилалӣ дар Вена, бо интишори паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ дар посух ба суханони Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, навишт: Вақти он расида, ки ҳамлаҳои низомиро қатъ кунем ва ба мизони музокират баргардем. Бояд аз хатоҳои стратегии охирин ибрат гирем.
Трамп дар посух ба саволе дар бораи эҳтимоли идомаи вокуниши низомии Эрон ба таҷовузҳои Амрико даъво кард: Онҳо шояд ҳозир каме қавитар шаванд, аммо баъдтар заифтар хоҳанд шуд.
Улянов пештар низ таъкид карда буд, ки муноқишаи Эрон ва Амрико ҳалли низомӣ надорад.
Your Comment