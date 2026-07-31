Холид Қадумӣ: Роҳи муқовимат то пирӯзии комил идома хоҳад ёфт

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна», Холид Қадумӣ, намояндаи ҷунбиши Ҳамас дар Теҳрон таъкид кард: Хуни шаҳидон ва дар сари онҳо шаҳид Исмоил Ҳания, раиси пешини дафтари сиёсии ҷунбиши Ҳамас, устувории ҷабҳаи муқовиматро тақвият ва боиси давомоти он хоҳад шуд.
Бар асоси гузориши ҳисоби корбарии ҷунбиши «Муқовимати исломии Фаластин» дар фазои маҷозӣ, Холид ал-Қадумӣ дар суханронӣ дар маросими дуюмин солгарди шаҳодати Исмоил Ҳания дар Теҳрон гуфт: Ҳания бо имон ва ихлос ва ҷиҳодаш намунаи ҷовидона барои миллати Фаластин ва ҳамаи гурӯҳҳо ва нерӯҳои муқовимат гардид ва исбот кард, ки шаҳодат поёни роҳ нест, балки оғози идомаи роҳи иззат ва озодӣ ва каромот аст.
Қадумӣ таъкид кард: Ҳамчунон ки шаҳид Ҳания низ ҳамеша таъкид мекард, тарри ҳи рӯҳбарон ва фармондеҳон парчами муқовиматро паст нахоҳад кард ва ин роҳ то таҳқиқи пирӯзӣ идома хоҳад дошт.
Ӯ бо ишора ба охирин дидори худ бо шаҳид Ҳания дар Теҳрон имон ва омодагии ҳамешагии ӯро ба шаҳодат ёдовар шуд ва афзуд: Ҳания ба шаҳодат ҳамчун орзуи ҳар муҷоҳид дар роҳи Худо менигарист ва ниҳоят ба орзуи худ расид.
Намояндаи ҷунбиши Ҳамас дар Теҳрон инчунин ба аҳамияти ваҳдати уммати исломӣ ва ҳамоҳангӣ байни гурӯҳҳои муқовимат ва низ зарурати идомаи дастгириҳо аз миллати Фаластин таъкид кард.
Your Comment