Байёнияи Ҳизбуллоҳ дар маҳкумияти таҷовузи амрикоӣ-саудӣ ба Ироқ

Ба гузориши агентӣи хабарии «Абна» ба нақл аз «Ал-Маядин», Ҳизбуллоҳи Лубнон бо нашри байёнияе таҷовузи золимонаи Амрикоро ба Ироқ, ки ба шаҳодат ва захмӣ шудани шуморе овард, маҳкум кард.
Дар байёнияи Ҳизбуллоҳ дар ин хусус омадааст: «Ин таҷовуз вайронкунии ошкор ва хатарноки қонунҳои байналмилалӣ ва вайронкунии ҳукмронӣ ва истиқлоли Ироқ аст. Ин таҷовузи хатарнок, ки бо ширкати як кишвари араб сурат гирифт, оғозгари оқибатҳои хатарнок барои минтақа аст».
Ҳизбуллоҳ таъкид кард: «Ин таҷовуз танҳо ба нафъи нақшаи Амрико-Исроил бо ҳадафи ноустувор кардани минтақа ва эҷоди тафриқа дар миёни уммати мусалмон аст. Шоистатар буд, ки Арабистони Саудӣ ба гуфтугӯ ва музокира муроҷиат мекард ва барои ҳалли ҳар гуна шиддат ё буҳрон, каналҳои иртибототи дипломатиро бо Ироқ мекушод».
Муқовимати исломии Лубнон дар қисмати дигари ин байёния, дастгирии худро аз Ироқ ва миллати азизи ин кишвар эълом ва таъкид кард: «Рехтани хуни ироқиҳо аз сӯи Амрико бори дигар ифодагари ҳадафҳои душманонаи Вашингтон дар қиболи Ироқ ва пешгирӣ аз суботи ин кишвар аст».
Ҳизбуллоҳ таъкид кард: «Дар баробари ин таҷовуз, бояд фавран мавқеи арабӣ, исломӣ ва байналмилалии қатъӣ ва масъулиятнок барои поён додан ба сиёсатҳои душманонаи Амрико гирифта шавад. Хомӯшӣ дар баробари ин таҷовузот ва идомаи чашмпӯшӣ аз ин рӯйкарди хатарнок, албатта оқибатҳои хатарнок барои минтақа хоҳад дошт».
Your Comment