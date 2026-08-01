  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Мухаббир: Ҳамла ба зерсохтори мо бунёди ҳегемонияи шуморо нест мекунад

1 Август 2026 - 20:34
News ID: 1847583
Source: ABNA
Мухаббир: Ҳамла ба зерсохтори мо бунёди ҳегемонияи шуморо нест мекунад

Узви Маҷмаи ташхиси маслаҳати низом гуфт: Ҳамла ба зерсохтори Эрон мустақиман гуселҳоеро бедор мекунад, ки 250 сол меъмории ҳегемонияи шумо бар онҳо бунёд шудааст.

Ба гузориши агентии хабарӣ АБНА, Муҳаммад Мухаббир, узви Маҷмаи ташхиси маслаҳати низом, дар посух ба таҳдидҳои Трамп бар зидди миллати Эрон дар фазои маҷозӣ навишт: Шумо бо муодилаҳои низомӣ ҳисоб мекунед, аммо мо бо мантиқи таърих ҷавоб медиҳем.

Вай илова кард: Ҳамла ба зерсохтори Эрон мустақиман гуселҳоеро бедор мекунад, ки 250 сол меъмории ҳегемонияи шумо бар онҳо бунёд шудааст.

Мушовир ва ёвари Раҳбари муътазами инқилоб таъкид кард: Вақте сутунҳои ин низом фурӯ резанд, дигар на марказе барои фармондеҳӣ боқӣ мемонад ва на бозоре барои ғорат.

Your Comment

You are replying to: .
captcha