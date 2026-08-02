«Ню-Йорк Таймс: ҳампаймонони Амрико аз шикаст дар баробари Эрон нигаронанд»

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абна», рӯзномаи Ню-Йорк Таймс хабар дод, ки ҳампаймонони Амрико нисбат ба ин ки ҷанг бо Эрон ба сӯи як шикасти стратегӣ равона шавад, нигарон ҳастанд.
Бар асоси ин гузориш, ҳампаймонони Амрико метарсанд, ки нотавонӣ дар эҷоди тағйире устувор дар Эрон, нуқтаи заъфе ошкор карда бошад, ки Русия ва Чин онро истиқбол хоҳанд кард.
Дар ин гузориш омадааст: ин ҳампаймонон эътироф кардаанд, ки ҳадафҳои Трамп аз ҷангафрӯзӣ алайҳи Эрон ҳанӯз таҳаққуқ наёфтааст. Ин дар ҳолест, ки ҳамзамон артиши Амрико аз камбудӣ захираҳои аслиҳа ранҷ мебарад.
Бар асоси ин гузориш, онҳо инчунин эътироф кардаанд, ки ин ҷанг Амрико ва Исроилро дар як мавзеи заифтар қарор дода ва онҳо якдигарро барои ин авзоъ масъул медонанд. Ин дар ҳолест, ки мӯшакҳо ва ҳавоимаҳо ҳанӯз пойгоҳҳои Амрикоро дар саросари минтақа таҳдид мекунанд.
Your Comment