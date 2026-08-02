«Ансоруллоҳ: Риёз дар ҷустуҷӯи сӯиистифода аз фазои маҷозӣ барои заиф кардани Яман аст»

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абна» ба нақл аз «Ал-Масира», Муҳаммад ал-Фараҳ, узви дафтари сиёсии ҳаракати Ансоруллоҳ, нисбат ба кӯшишҳои Арабистони Саудӣ барои ҷалби як қатор тавлидкунандагони мундариҷа дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо ҳадафи ба кор гирифтани онҳо дар ҷанги равонӣ алайҳи мардуми Яман ҳушдор дода, таъкид кард, ки ин таҳаррукот дар чаҳорчӯби кӯшиш барои таъсир гузоштан ба афкори умум ва заиф кардани ҷабҳаи дохилӣ тавассути воситаҳои расонаӣ ва рақамӣ сурат мегирад.
Ал-Фараҳ дар як паёми дар саҳифаи шахсии худ дар платформаи «X» илова кард, ки баъзе тавлидкунандагони мундариҷа розӣ шудаанд, ки дар ивази манфиатҳои молӣ, ба абзорҳое дар хидмати барномаҳои хориҷӣ табдил ёбанд. Вай қайд кард, ки шуҳрат ва таъсире ки онҳо дар гузашта ба даст оварда буданд, тасодуфӣ набуд, балки натиҷаи мавқеъгириҳояшон дар ҳамоҳангӣ бо ормонҳои мардумашон ва истиқомат дар канори шаҳрвандон дар марҳилаҳои душвор буд.
Вай ишора кард, ки ҳамоҳангии баъзе аз инфилюенсерҳо бо тарафи мутаҷовир боиси коҳиши пояи мардумӣ ва аз даст додани қисмати бузурги эътиборашон шудааст; ба тавре ки мухотибон, ҳоло онҳоро ба чашми абзорҳое мебинанд, ки барои иҷрои коргардонҳои расонаӣ алайҳи ҷомеъа ба кор гирифта мешаванд, ҳол он ки пештар аз эътимоди васеи пайгирон бархурдор буданд.
Узви дафтари сиёсии Ансоруллоҳ таъкид кард, ки таҷрибаҳои гузашта нишон додааст, ки бисёре аз шахсиятҳое ки дар фазои рақамӣ таъсиргузор буданд, пас аз тағйири мавқеъҳо ва ширкат дар коргардонҳои расонаӣ ба нафъи Арабистони Саудӣ, ҷойгоҳи худро аз даст доданд.
Ал-Фараҳ илова кард, ки сӯиистифода аз инфилюенсерҳо дар чунин коргардонҳо, дастоварди воқеӣ барои онҳо ҳисоб намешавад, балки инъикоси манфӣ бар сабқа ва ҷойгоҳи онҳо дошта, ва онҳоро дар тақобул бо афкори умум қарор медиҳад.
Ал-Фараҳ бо фиристодани паёми мустақим барои тавлидкунандагони мундариҷа дар фазои маҷозӣ, аз онҳо хоҳиш кард, ки ҷойгоҳ ва эҳтироми худро назди мардум нигоҳ доранд ва бидонанд, ки эътиборе ки бар пояи мавқеъҳои усулӣ бунёд шуда, аз ҳар гуна суди молӣ муваққатӣ арзишмандтар аст ва ҷуброни аз даст рафтани эътимоди умум дар оянда душвор хоҳад буд.
Your Comment