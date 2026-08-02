«Яке аз сабабҳои асосии ақибнишинии Трамп дар баробари Эрон аз нигоҳи Ал-Маядин»

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абна», хабарнигори Ал-Маядин дар Амрико хабар дод, ки камбуди мӯшакҳои системаҳои мушакии дифои ҳавоии Амрико як омили асосӣ дар тасмими Трамп ба ба таъхир андохтани ҳамла алайҳи Эрон ва ақибнишинии дубораи вай дар баробари ин кишвар ба шумор меравад.
Хабарнигори шабакаи Ал-Маядин таъкид кард, ки ин амал баъд аз талошҳои Ҷ.Д. Ванс, муовини Трамп ва раиси Ситораи муштараки артиши Амрико барои аз фикр боздоштани Трамп сурат гирифтааст.
Чанд соат пеш Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико бо ақибнишинии дубора нисбат ба ҳамлаи иддаоии ба Эрон, гуфт, ки бо бекор кардани ҳамла ба Эрон мувофиқат кардааст.
Изҳороти Трамп чанд соат пас аз он баён мешавад, ки пойгоҳи хабарӣ «Аксиос» гуфт, ки Муҳаммад бин Салмон, валияҳди Арабистони Саудӣ дар сӯҳбати телефонии худ бо раиси ҷумҳури Амрико, нисбат ба нақшаи Вашингтон барои иҷрои ҳамлаҳои густурдаи нав алайҳи Эрон изҳори нигаронӣ кардааст.
«Аксиос» ба нақл аз як манбаи огоҳ аз ин тамоси телефонӣ, хабар дод, ки бин Салмон аз Трамп хоҳиш кардааст, ки аз шиддатнокии вазъ даст кашад ва аз анҷом додани ҳамлаҳои густурда алайҳи Эрон даст кашад.
Ин дар ҳолест, ки дирӯз «Фокс Нюс» ба нақл аз баровардҳои «Маркази таҳқиқоти стратегӣ ва байналмилалӣ» эътироф кард, ки захираи мӯшакҳои раҳгири «Тод»-и Амрико аз 452 адад пеш аз ҷанг, ба камтар аз 278 адад коҳиш ёфтааст.
Бар асоси ин гузориш захираҳои Амрико аз мӯшакҳои раҳгири «Патриот» низ аз тақрибан 2300 адад пеш аз ҷанг, ба камтар аз 827 адад коҳиш ёфтааст.
Your Comment