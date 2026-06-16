Трамп даъвои худ дар бораи барномаи ҳастаии Эронро такрор кард

Ба гузориши агентҳои ABNA, Доналд Трамп, раисиҷумҳури ИМА дар изҳороте дар «Трут Сошал» ба созишномаи бадастомада бо Теҳрон пардохт ва даъво кард: Эрон розӣ шудааст, ки ҳаргиз ба сӯи дастёбӣ ба силоҳи ҳастаӣ наравад.
Раисиҷумҳури ИМА инчунин ба даъвоҳои матраҳшуда дар бораи табодули молӣ дар ин созишнома вокуниш нишон дод ва даъво кард: Ҳамчунин, ин достон, ки ИМА ба Эрон 300 миллион доллар пардохт мекунад, як хабари қалбакиест, ки аз ҷониби демократҳои аҳмақ ба миён гузошта шудааст.
Қаблан баъзе манбаъҳо аз маблағи 300 миллиард доллар сухан гуфта буданд ва ба назар мерасад, ки ададе, ки Трамп гуфтааст, иштибоҳ бошад.
Дар ҳамин росто, рӯзномаи New York Times дар гузориши 9-уми Хурмоҳ даъво кард, ки ба ҷузъиёте аз созишномаи эҳтимолӣ байни ИМА ва Эрон даст ёфтааст.
New York Times дар ин гузориш навишт: Нуктаи бисёр ҷолибе, ки зоҳиран дар музокирот матраҳ шудааст ва шояд ҳайратангезнарин ва зоҳиран навтарин банди иловашуда ба созишнома бошад, ишора ба як сармоягузории фонд барои Эрон дониста мешавад.
Як мақоми эронӣ ва як дипломат, маблағи ин фондро 300 миллиард доллар эълон карданд, аммо дигар мақомоти ҳозир дар миёнҷигарии ин созишнома, ин маблағро тасдиқ накардаанд.
Ин рӯзнома илова кард, ки мақоми эронӣ ин нақшаро барномаи барқарорсозӣ дониста, ки дар сурати имзои созишномаи ниҳоӣ ба Эрон ваъда дода мешавад.
Your Comment