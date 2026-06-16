The Wall Street Journal: Трамп дар баробари Эрон ақибнишинӣ кардааст

Ба гузориши агентҳои ABNA, рӯзномаи The Wall Street Journal дар сармақолаи худ навишт, ки созишнома байни Эрон ва ИМА бештар аз он ки тасвири як пирӯзии стратегиро нишон диҳад, ифодагари ақибнишинии Амрико аз ҳадафҳои эълоншудаи худ дар давоми ҷанг алайҳи Эрон аст.
Дар ин гузориш омадааст, ки Трамп ҳамзамон бо афзоиши фишорҳои сиёсии дохилӣ ва хавфҳои марбут ба амалиёти низомӣ алайҳи Эрон ақибнишиниро оғоз кардааст. Вай ба амалиёт барои ба даст овардани ураниуми ғанишудаи Эрон ва бозкушавии Тангаи Ҳурмуз бо истифода аз қудрати низомӣ мухолифат кардааст.
Ин дар ҳолест, ки Трамп аз табоъи даст задан ба чунин амалиёти низомӣ алайҳи Эрон комилан огоҳ будааст.
Бар асоси ин гузориш, ба назар мерасад, ки коҳиши нархи сӯзишворӣ пеш аз интихоботи миёнамуҳлати ИМА яке аз муҳимтарин ҳадафҳои дохилии Трамп будааст. Эрон дар оянда низ метавонад аз бастани Тангаи Ҳурмуз ҳамчун як василаи нави фишор истифода кунад.
Your Comment