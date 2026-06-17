Идомаи вайрон кардани оташбас; ҳамлаҳои нави режими сиёниистиюнӣ ба Лубнон

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, артиши режими сиёниистиюнӣ бо вуҷуди барқарор шудани оташбас дар хатҳои шиддат дар минтақа дар натиҷаи тафоҳуми Эрон ва ИМА, мавҷи нави ҳамлаҳои худро дар минтақаи Кафр-Тибнит анҷом дод.
Дар ҳамин росто, ҷангандаҳои режими сиёниистиюнӣ атрофи Кафр-Тибнит дар минтақаи Набатияро ҳадаф қарор доданд.
Хабарнигори Ал-Маядин дар ҷануби Лубнон низ гузориш дод, ки нерӯҳои Ҳизбулло дар вокуниш ба таҷовузоти режими сиёниистиюнӣ, як рақъи мушакиро ба сӯи ҷамъомадҳои ишғолгарон дар атрофи Кафр-Тибнит парронданд. Сарбозони артиши Исроил бар хилофи уҳдадориҳои ИМА ва режими сиёниистиюнӣ қасди пешравӣ дар ин минтақаро доштанд.
Аз ҷониби дигар, манобеи лубнонӣ гузориш доданд, ки як болгарди артиши режими сиёниистиюнӣ, ки ба интиқоли маҷрӯҳон ихтисос дорад, дақиқае пеш дар минтақаи «Қалъаи Шқиф» дар ҷануби Лубнон фуруд омад.
Ин рӯйдод ҳамзамон бо парвози болгардҳои низомии режими сиёниистиюнӣ бар фарози минтақа рух дод. То ҳол тафсилоти бештар дар бораи сабаби фуруди ин болгард ва шумори маҷрӯҳони эҳтимолӣ интишор наёфтааст.
Шабакаи 14-уми телевизиони Исроил бо ишора ба ҳадафҳои режими сиёниистиюнӣ дар мавриди идомаи ҳамлаҳо ба Лубнон эътироф кард, ки Исроил бояд ба ҳамлаҳои худ ба Лубнон идома диҳад, то созишеро, ки эрониҳо муваффақ шудаанд аз Доналд Трамп, президенти ИМА бигиранд, ба шикаст бикашонад.
Ҳамзамон, шабакаи 12-уми телевизиони Исроил низ аз ҳукмрон шудани фазои саргардонӣ ва ноумедӣ миёни сарбозони артиши ин режим дар Лубнон хабар дод.
Ин шабака илова кард, ки эҳтимол дорад ба зудӣ фармони ақибнишинӣ аз Лубнон ба ин нерӯҳо содир шавад.
Your Comment