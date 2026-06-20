  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Аврупо

Англис изҳороти вазири сионистӣ ро нафратангез хонд

20 Июн 2026 - 14:09
News ID: 1829491
Source: ABNA
Англис изҳороти вазири сионистӣ ро нафратангез хонд

Вазири хориҷаи Англис ба изҳороти ҷанҷолии мақомот ва вазирони режими сионистӣ дар бораи Лубнон вокуниш нишон дод ва онро нафратангез донист.

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абно» ба нақли «Маркази иттилооти Фаластин», Купер дар ҳисоби шахсии худ навишт: «Сӯзондани тамоми Лубнон, як баёнияи даҳшатнок ва нафратангез аз вазири (режими) Исроил аст, ки ба ҳақ аз ҷониби ҳукумати Англис таҳрим шудааст».

Гуфтанӣ аст, ки баъд аз кушта шудани чор низомии сионистӣ дар амалиёти Ҳизбуллоҳ ва низ фишор ба Тел-Авив барои боздошти ҳамлаҳо дар Лубнон, Итамар Бен-Гвир, вазири амнияти дохилии режим, Смотрич, вазири молия ва чанд тан аз мақомоти сионистӣ хостори несту нобудии комили Лубнон ва сӯзондани ин кишвар шуданд.

Бен-Гвир пештар дар ҳамла ба фаъолони навгони ҷаҳонии «Самуд» барои шикастани муҳосираи Ғазза, ба ин фаъолон ҳамла карда, туҳмат зада ва ҳатто дастури таҷовуз ба онҳо дода буд, ки дар феҳристи сиёҳи таҳримҳои баъзе аз кишварҳои Аврупо қарор гирифт.

Your Comment

You are replying to: .
captcha