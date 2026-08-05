Ал-Ҷазира: Дар музокироти Эрон ва Умон танҳо як масъала боқӣ мондааст

Ба гузориши хабаргузории Абна, як манбаи баландпояи дипломатӣ ба Ал-Ҷазира гуфт: Дар музокироти Эрон ва Умон танҳо як ё ду масъала ҳалношуда боқӣ мондааст. Ин манбаи баландпояи дипломатӣ ба Ал-Ҷазира гуфтааст, ки ин масъалаҳо чандон мураккаб ба назар намерасанд.
Ин манбаъ гуфт: Дар сурате ки ҳеҷ гуна дахолати бадхоҳона аз ҷониби дигар тарафҳо сурат нагирад, метавон имрӯз ё фардо ба тавофуқ расид.
Ин манбаи дипломатӣ инчунин гуфт, ки Тангаи Ҳурмуз ба хотири ихтилофоти байни Эрон ва Умон баста нашудааст, бинобар ин, ҳар гуна бастан ё бозкушавии танган ба ҳар гуна амали Амрико, ки ҳамчун вайронкунандаи қонунҳои байналмилалӣ маҳсуб мешавад, вобаста хоҳад буд.
Your Comment