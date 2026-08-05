Ҳодисаи амниятии баҳрӣ дар ҷанубу шарқи Адан

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз вебгоҳи Созмони амалиёти тиҷорати баҳрии Англия (UKMTO), Лондон имрӯз, чаҳоршанбе, аз вуқуъи як ҳодисаи амниятӣ дар 95 мили баҳрии ҷанубу шарқи Адан дар Яман хабар дод.
Тибқи эъломияи ин вебгоҳ, Идораи амалиёти тиҷорати баҳрии Англия даъво кард: Гузорише дар бораи вуқуъи ҳодиса дар масофаи 95 мили баҳрии ҷанубу шарқи Адан (Яман) гирифта шудааст. Нохудои як нафткеш гузориш дод, ки садои таркиши сахтеро дар наздикии киштӣ шунидааст.
Ин вебгоҳ илова кард: Ҳамаи сервисон дар саломатии комил ҳастанд ва вазъи онҳо тасдиқ шудааст. Ҳеҷ гуна паёмади муҳити зистӣ гузориш нашудааст ва мақомот дар ҳоли баррасии масъала мебошанд. Ба киштиҳо тавсия дода мешавад, ки бо эҳтиёт ҳаракат кунанд ва ҳар гуна фаъолияти шубҳанокро ба UKMTO гузориш диҳанд.
Your Comment