Форин Афферз: Меҳвари муқовимат поярҷо боқӣ мондааст; тобоварии Теҳрон ва шариконаш

Ба гузориши хабаргузории Абна, маҷаллаи Форин Афферз дар гузорише таъкид кард, ки бо вуҷуди таҳаввулот дар минтақа дар тӯли солҳои охир, меҳвари муқовимат ба зудӣ худро эҳё кардааст.
Форин Афферз дар ин хусус навишт: Ҳамзамон бо идомаи таҳаввулоти ҷанги 5 моҳаи Амрико бо Эрон (таҷовузи амрикоӣ-сиёнистӣ алайҳи Эрон), қобилияти Теҳрон дар идомаи ворид кардани зарбаҳои танабиҳӣ ба Амрико ва иттифоқчиёнаш, бисёре аз раҳбастрасон ва таҳлилгаронро ғафилгир кардааст. Иёлоти Муттаҳида ва Исроил моҳҳоест, ки ба таври даврӣ ин кишварро ҳадафи ҳамлаҳои ҳавоӣ қарор медиҳанд; бо вуҷуди ин, Эрон ва иттифоқчиёни минтақавиаш сарсахтӣ ва пойдории чашмгире аз худ нишон додаанд: Ҳизбуллоҳ сарфи назар аз корзори шадиди Исроил дар ҷануби Лубнон ҳанӯз таҳдиди ҷиддӣ боқӣ мондааст ва яманиҳо низ амалиёти худ алайҳи киштиҳои тиҷоратӣ дар Баҳри Сурхро аз сар гирифтаанд.
Ин маҷалла илова кард: Дар асл, тобоварии Ҷумҳурии Исломӣ ва шарикони он, сарфи назар аз солҳо нокомии зоҳирӣ, нишондиҳандаи ироди бунёдӣ дар тафаккурест, ки ба ин муноқиша оварда расонд. Иёлоти Муттаҳида ва Исроил бо оғози корзор алайҳи Эрон дар охири феврал, бар асоси назарияе амал карданд, ки солҳо аз ҷониби тарафдорони тағйири ҳукумат (дар Эрон) дар Амрико ва раҳбастрасони исроилӣ тарвиҷ мешуд; назарияе, ки бар асоси он, Вашингтон метавонист бо ҳадаф қарор додани иқтисоди Ҷумҳурии Исломӣ, роҳбарият, таъсисоти аслиҳавӣ ва хатҳои асосии таъминотии он тавассути нерӯи низомӣ ва таҳримҳои иқтисодӣ, зарбаи ҳалоккунанда ба ҳукумати Эрон ворид кунад. Бо ин амал, зарбаи муассир низ ба иттифоқчиёни ин ҳукумат ворид мешуд; аммо чунин нашуд.
Форин Афферз изҳор дошт: 2 даҳа пеш, як амалиёти низомӣ бо такя бар он чи «доктринаи ҳаштпо» номида мешуд, шояд кори худро мекард. Дар он замон, муносибатҳои байни Эрон ва иттифоқчиёнаш мураккабии камтар дошт ва ҷараёни аслиҳа, технология ва дониши техникӣ, ҳама тавассути Теҳрон роҳандозӣ мешуд. Аммо ин меҳвар дигар на ба шакли як системаи оддӣ бо нуқтаҳои осебпазир ва ба осонӣ шинохташаванда, балки бештар ба шакли шабакаи зиччи пайваста ва худидорангез ташкил ёфтааст; шабакае, ки дар он дониш, захираҳо ва ҳатто раванди қабули қарор метавонад ба таври ҳамзамон дар нуқтаҳои сершумор ва гуногунӣ мутамарказ ё тақсим шавад. Вақте ки роҳбар кушта мешавад, коргоҳи истеҳсолӣ ё анбор бомбаборон мегардад ва ё хати таъминотӣ қатъ мешавад, гурӯҳҳои гуногуни даргир, худро бо шароити нав мутобиқ мекунанд; онҳо ба зудӣ ҷойгузин барои роҳбари кушташуда меёбанд, холҳои дониши техникии зарурӣ барои сохтани аслиҳаро пур мекунанд ва хатҳои таъминотиро аз масирҳои ивазӣ аз нав месозанд. Ҳатто пас аз зарбаҳои Исроил ба Ҳамас ва Ҳизбуллоҳ дар давоми ҷанги Ғазза ва фурӯпошии Башар Асад дар Сурия ва ҳатто пас аз амалиёти васеи ҳавоии Амрико ва Исроил алайҳи Эрон дар баҳори гузашта, ин меҳвар ҳанӯз то дараҷаи зиёде дастнохурда ва поярҷо боқӣ мондааст.
Your Comment