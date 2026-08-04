Хоҷастепур: Гиреҳи муҳосираи баҳрӣ бо роҳи ҳарбӣ бартараф мешавад

Абна: Алиреза Хоҷастепур, ҷонишини раиси Ҷамъияти исломии муҳандисон, дар мусоҳибае ба таҳлили рафторҳои охирини раиси ҷумҳурии Амрико пардохт ва таъкид кард, ки аз душман ҳеҷ ҷинояте дур нест, вале душман аз посухи нерӯҳои мусаллаҳи Эрон ҳарос дорад.
Ин фаъоли сиёсӣ дар идома изҳор дошт, ки сабаби ақибнишиниҳои Трамп аз мавқеъҳои худ ду сабаб дорад: ӯ медонад, ки посухи нерӯҳои мусаллаҳ хеле сахт ва муассир аст ва инчунин мехоҳад дар мизи музокира аз ин восита дар баробари дипломатҳои мо истифода кунад ва моро битарсонад.
Дар идома Хоҷастепур таъкид кард: «Трамп ҳар вақт ки бозорҳои ҷаҳонӣ боз мешаванд, аз қарори худ ақибнишинӣ мекунад ва баъд аз он боз моро таҳдид мекунад.»
Ӯ таъкид кард: «Бояд аз ин давра берун шавем ва ҳисоботҳои душманро тағйир диҳем ва бо ҳисоботи худамон ҷангро идома диҳем.»
Ҷонишини раиси Ҷамъияти исломии муҳандисон инчунин афзуд: «Баланд шудани нархи нафт боиси баланд шудани нархи бензин дар Амрико мешавад ва ин масъала аҳамияти баста будани Тангаи Ҳурмузро нишон медиҳад.»
Хоҷастепур бо таъкид бар он ки барои муқобила бо муҳосираи баҳрии Амрико бояд амалиёти низомӣ анҷом дод, гуфт: «Роҳи муқобила бо душман муқовимат ва истодагарии мардум ва масъулон аст.»
Your Comment