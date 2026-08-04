Сардор Разоӣ: Мо дар ҷанги 17-рӯза пас аз вайрон кардани оташбас ба Амрико зарбаҳои сахт задаем

Ба гузориши мухбири Абна, Муҳсин Разоӣ, мушовири низомии Фармондеҳи Калли Қувваҳо ва фармондеҳи Сипоҳи Посдорони Инқилоб дар давраи дифоъи муқаддас, дар суҳбати таҳлилӣ пиромуни таҳаввулоти майдони набард ва минтақа дар Ҷанги Севвуми байни Эрон ва Амрико, ки дар моҳи Муҳаррам ба вуқӯъ пайваст, бо таслияти худ ба муносибати фарорасии Арбаъини Ҳусайнӣ (алайҳиссалом), изҳор дошт: «Ин ҷангро бояд Ҷанги Севвум ё Ҷанги 17-рӯзаи Муҳаррам номгузорӣ кунем, ки дар он мо низ ба Амрико зарбаҳои сахт задаем.»
Вай афзуд: «Барои ҷаҳон ба вуҷӯъ омадани ин ҷанг аҷиб буд, вале барои мо қобили пешбинӣ буд ва худам дар барномаи махсуси телевизионӣ, яъне дар барномаи қаблӣ, гуфта будам, ки Трамп ёддошти тафоҳумро пора хоҳад кард ва аз он хориҷ хоҳад шуд ва ҳуҷум хоҳад кард.»
Вай изҳор дошт: «Ба ғайр аз чор ё панҷ рӯзи аввал, онҳо ба вайрон кардани ёддошти тафоҳум бо Эрон пардохтанд. Мақоми Раҳбарии Муъаззам низ фармуда буданд, ки миллати сарбаланди Эрон мунтазири таҳаққуқи шартҳои ёддошти тафоҳум хоҳад монд, аммо Трамп, дар ҳоле ки Макрон дар канори ӯ ҳузур дошт, бо баргузории маросиме намоишӣ ёддошти тафоҳумро имзо кард, вале бар хилофи он чӣ имзо карда буд, ба таъҳидотҳои худ амал накард.»
Сардор Разоӣ баён кард: «Амрикоиҳо бо қабули тартиботи нав, роҳраверо дар ҷануби Тангаи Ҳурмуз фароҳам оварданд ва ба эскортҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ин замина таваҷҷуҳе накарданд; аз ин рӯ, Эрон бо ҳадаф қарор додани ду ё се киштӣ, хостори бозгашти онҳо ба татбиқи тафоҳум шуд, вале онҳо ба ҷои он ки ин ихтилофро мувофиқи муқаррароти ёддошти тафоҳум, ки дар он механизми назорати ихтилофот ва таъсиси кумитаи ҳалли ихтилоф бо ҳузури сарвазири Покистон ва амири Қатар пешбинӣ шуда буд, пайгирӣ кунанд, аз татбиқи ин механизм худдорӣ карданд, зеро оғоён Қолибоф ва Венс ин кумитаро таъсис дода буданд.»
Your Comment