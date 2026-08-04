Шайх Наим Қосим: Музокира бо Тел-Авив барои Лубнон ҷуз шарму хорӣ чизе надорад.

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз Ал-Аҳд, маросими Арбаъини Ҳусайнӣ дар шаҳри Баълабак бо суханронии дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон, шайх Наим Қосим оғоз шуд.
Дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон гуфт: «Имрӯз мо бо таҷовузи исроилию амрикоӣ рӯбарӯ ҳастем, ки моро, Эрон, Ғазза, Яман ва тамоми минтақаро ҳадаф қарор додааст; таҷовузе бо ҳадафи хомӯш кардани шӯълаи муқовимат, мустамлика кардани минтақа ва таъин кардани Исроил ҳамчун агенти он қудрати золими амрикоӣ анҷом мешавад. Дар сентябри соли 2024, ҳадаф (таҷовузи сионистӣ) дар Лубнон, нест кардани муқовимат буд. Онҳо корро бо террори роҳбар ва саиди маҳбубамон, саиди Ҳасан Насруллоҳ ва фармондеҳони шаҳид оғоз карданд ва сипас амалиёти пейджерҳо ва ҳамлаҳо ба қобилиятҳои моро ба иҷро дароварданд; кори бераҳмона барои поён додани муқовимат. Он чизе ин таҷовузро боздошт, тавофуқи Эрон ва Амрико буд, зеро Теҳрон боздошти таҷовузро ҳамчун шарти асосии худ (ёддошти тафоҳуми Исломобод) муқаррар карда буд. Амрико (ба ин ёддошти тафоҳум) розигӣ дод; агар он ёддошти тафоҳум набуд, ин оташбас ҳаргиз амалӣ намешуд. Чаро вақте Трамп ба қудрат баргашт, Исроил алайҳи Эрон таҷовуз накард? Зеро Трамп ҳанӯз аз ёддошти тафоҳум ва хоҳишҳои Эрон рӯйгардон аст. Мо имрӯз бовар дорем, ки тамоми музокироти мустақим барои Лубнон ҷуз шарм, хорӣ, ноумедӣ ва имтиёзоти пайдарпай чизе ба бор наовардааст. Дар воқеъ, ҳамаи даврҳои музокирот барои Лубнон чӣ натиҷае дошт? Дар ҳамин ҳол, Исроил ҳама чизро ба даст овард. Исроил дастовардҳои сиёсиро ба даст овард; аммо то замоне ки муқовимат, мардум ва шаҳрвандони шарафманди он устувор боқӣ монанд, дар амал ба натиҷае намерасад. Масъулони Лубнон ба ҷои (хизмат ба манфиатҳои миллӣ), ба Исроил кӯмак карданд. Ман ба шумо ошкоро мегӯям: бо ин раванд, мақомоти сиёсӣ (дар Байрут) барои Лубнон ҳеҷ дастоварде нахоҳад дошт ва дар осон кардани ҳадафҳои Амрико низ муваффақ нахоҳад шуд.»
Your Comment