Нетанёҳу: Ман бо Трамп дар мавриди Ҳамос ихтилоф дорам

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, Бениёмин Нетанёҳу, сарвазири режими сионистӣ, имрӯз, душанбе, дар суханрониҳои худ даъво кард: «Ғазза то замоне ки Ҳамос ва тамоми силоҳҳои мавҷуда дар он ҷо нест нагарданд ва ифротгароӣ боздошта нашавад, аз нав сохта намешавад».
Сарвазири режими сионистӣ дар ин бора гуфт: «Ман мехоҳам, ки иттифоқи мо бо Иёлоти Муттаҳида идома ёбад, аммо инчунин мехоҳам, ки дар мавриди силоҳҳои мо мустақил бошем. Ман бо президент Трамп дар мавриди Ҳамос ихтилоф дорам; ман бовар надорам, ки агар мо Ғаззаро аз нав бисозем, моҳияти он тағйир хоҳад ёфт».
Ин дар ҳолест, ки таҷовузи режими сионистӣ алайҳи мардуми бедифоъ ва мазлуми Ғазза бо фармони мустақими Нетанёҳу то кунун даҳҳо ҳазор шаҳид барҷой гузоштааст.
Your Comment