Бақоӣ: Барои сафар ба кишварҳои Покистон ва Қатар барномае надорем

Ба гузориши хабаргузории Абно, Исмоил Бақоӣ сухангӯи Вазорати умури хориҷа дар посух ба суоли хабарнигорон дар бораи баъзе гузоришҳои расонаҳои минтақавӣ ва ғарбӣ робита ба музокироти Эрон-Умон, гуфт: Гуфтугӯҳои Эрон ва Умон ҳамчун ду давлати соҳилии Тангаи Ҳурмуз, бо ҳадафи муайян кардани як масири бехатари трафик барои киштирамонии тиҷоратӣ дар ин танган дар ду моҳи ахир идома дошта ва андозаҳои гуногуни техникӣ, ҳуқуқӣ, амниятӣ ва муҳити зисти он дар мароҷеи салоҳиятдори кишвари мо мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.
Сухангӯи Вазорати умури хориҷа раванди музокироти байни ду кишварро «касбӣ» ва «пешраванда» арзёбӣ карда ва изҳор дошт: Координатҳои ҷуғрофиёии масири мавриди назари тарафайн, тавофуқ шуда ва агар баъзе тарафҳои сеюм дар ин замина коршканӣ накунанд, изҳороти муштараки ду кишвар дар баргирандаи мулоҳизаҳо ва нукоти асосии тавофуқшуда низ дар марҳилаи баррасӣ ва тадвини ниҳоӣ мебошад.
Бақоӣ дар бораи таъсири тавофуқи дуҷонибаи Эрон-Умон ба вазъияти амниятӣ ва киштирамонии тиҷоратӣ дар Тангаи Ҳурмуз, тазаккур дод: Пӯшидашавии Тангаи Ҳурмуз натиҷаи таҷовузи низомии Амрико ва режими сиёниистӣ алайҳи Эрон ва паёмадҳои амниятии он барои тамоми минтақа буд ва қоидан тавофуқи Эрон-Умон ба худи худ наметавонад ба маънои амн шудани танган барои киштиҳои гузаранда бошад, зеро омилҳои ноамнсозандаи Тангаи Ҳурмуз аз ҷониби Амрико, хусусан муҳосираи баҳрӣ ва дигар амалҳои таҷовузкорона ва таҳдидовар алайҳи Эрон ва манфиатҳои он ҳанӯз вуҷуд доранд.
Сухангӯи Вазорати умури хориҷа дар посух ба пурсиши дигаре дар бораи эҳтимоли сафари вазири умури хориҷа ё раиси маҷлис ба Покистон ё Қатар дар охири ин ҳафта, гуфт: Барои сафар ба ин кишварҳо барномае надорем. Албатта, Покистон ва Қатар ба кӯшишҳои худ барои коҳиши шиддатҳо идома медиҳанд ва Ҷумҳурии Исломии Эрон низ бо онҳо дар тамос ва табодули назар аст.
Your Comment