Идомаи ҷинояткорӣ дар ҷануби Лубнон бо посухи сахт ҳамроҳ хоҳад буд

Ба гузориши агентии хабарии Абна, Қароргоҳи марказии Хотамуланбиё дар эълонияе нисбат ба такрори ҷинояткориҳои режими сиёниистиюнӣ дар ҷануби Лубнон ҳушдор дод.
Матни ин эълония чунин аст:
Артиши террористии режими сиёниистиюнӣ дар ду рӯзи гузашта, пас аз эълони ба охир расидани ҷанг аз ҷониби президенти Амрико, 84 маротиба оташбас дар ҷануби Лубнонро вайрон карда ва то ҳол ба ҷиноятҳо ва қатли омҳои бегуноҳи Лубнон идома медиҳад.
Ҳушдор дода мешавад, ки агар артиши кӯдаккуши режими сиёниистиюнӣ ба ҷинояткорӣ дар ҷануби Лубнон поён надиҳад, бояд интизори посухи сахти нерӯҳои мусаллаҳи пурқудрати Ҷумҳурии Исломии Эрон бошад.
Your Comment