  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Телевизиони Исроил: мо бояд дар роҳи созиши Эрон ва ИМА монеъа эҷод кунем

17 Июн 2026 - 11:53
News ID: 1828374
Source: ABNA
Телевизиони Исроил: мо бояд дар роҳи созиши Эрон ва ИМА монеъа эҷод кунем

Телевизиони режими сиёниистиюнӣ хоҳони идомаи ҳамлаҳо ба Лубнон барои ноком гузоштани созиши миёни Эрон ва ИМА шуд.

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, шабакаи 14-уми телевизиони Исроил гузориш дод, ки ин режим бояд ба ҳамлаҳои худ алайҳи Лубнон идома диҳад.

Дар ин гузориш омадааст, ки Исроил бояд дар сояи идомаи ҳамлаҳои худ алайҳи Лубнон созишеро, ки эрониҳо муваффақ ба гирифтани он аз Доналд Трамп, президенти ИМА шудаанд, ноком гузорад.

Шабакаи 12-уми телевизиони Исроил низ пештар гузориш дод, ки Тел-Авив аз Вашингтон ҷузъиёти созишро дархост карда, аммо ИМА бо ин масъала мухолифат кардааст.

Мувофиқи даъвои ин шабака, ин маънои онро дорад, ки Тел-Авив бо вуҷуди наздик шудан ба санаи имзо, аз нусхаи пурра ва ниҳоии ин ёддошти тафоҳум беиттилоъ аст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha