Котиби умумии Ҳизбуллоҳ: Мо силоҳамонро рушд додаем ва қарори Карбалоӣ гирифтаем

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абно» ба нақли «Ал-Манор», котиби умумии Ҳизбуллоҳи Лубнон дар маросими сугвории муҳаррам, ки Ҳизбуллоҳ дар мақбараи шаҳиди уммат Сайид Ҳасан Насруллоҳ дар ҷанубии Берут баргузор мекунад, суханронӣ кард.
Ҳусейн роҳи мост
Шайх Наим Қосим гуфт, ки дар ин суханронӣ ба мафҳуми пирӯзӣ (наср) хоҳад пардохт ва таъкид кард: «Мо ҳамчун Ҳизбуллоҳ дар Лубнон имон дорем, ки "Ҳусейн роҳи мост", яъне Муҳаммад (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) роҳи мост, яъне Ислом роҳи мост, яъне дини Худованди мутаъол роҳи мост. Асосҳо ва усулҳое, ки мо бар он асос ҳаракат мекунем, усулҳои миллӣ, инсонӣ ва ахлоқӣ мебошанд, ки баландтарин усулҳои мавҷуд дар рӯи заминанд».
Ишғолгариро напазируфтаем ва бо душман муқобилат хоҳем кард
Вай идома дод: «Мо ба ҳамаи шаклҳои вобастагӣ муқобилат мекунем ва ҳар гоҳ душман бо силоҳ бо мо рӯ ба рӯ шавад, мо низ бо силоҳ бо ӯ муқобилат хоҳем кард. Мо ишғолгариро напазируфтаем; ҳар гоҳ душман бо "ҷанги нарм" ба муқобили мо бархезад, мо низ бо ҳамон (роҳи нарм) рӯ ба рӯ мешавем ва ҳар гоҳ бихоҳад чизеро бар мо бор кунад, онро рад мекунем ва бо истифода аз воситаҳои мавҷуде, ки моро қодир ба истодагӣ месозад, садои эътирози худро баланд мекунем».
Силоҳамонро ба сӯи душман равон кардем
Котиби умумии Ҳизбуллоҳ таъкид кард: «Мо ба мувофиқати Тоиф ва Сарқонун вафодор будем, ихтилофоти сиёсиро дар чаҳорчӯби ваҳдати дохилӣ маҳдуд кардем, ба озодсозии сарзамин имон доштем ва силоҳамонро ба сӯи ин душман равон кардем. Аз он ҷо ки мо ин унвонҳоро дар зери унвони ҷунбиши Ҳусейнӣ анҷом медиҳем, ин маънои онро дорад, ки мо пирӯзем. Ҳар қадаме, ки дар он ишғолгариро рад кунем, барои мо як пирӯзӣ ба ҳисоб меравад. Мо озод офарида шудем ва интихоб кардем, ки дар баробари зулм биистем, зери бори ғуломӣ, ишғолгарӣ ва васоят наравем ва лоиҳаҳои дигаронро рад кунем».
Your Comment