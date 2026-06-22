Ба гузориши агентии хабарӣ «Абно», Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар мусоҳиба бо мухбири «Сидду Симо» пас аз анҷоми ҷаласаи Бургеншток гуфт: Дар бораи бандҳои боқимонда, ки барои оғози музокироти ниҳоӣ заруранд, гуфтугӯҳое анҷом шуд.
Вай афзуд: Дар бораи содир кардани иҷозатномаҳои зарурӣ барои фурӯши нафт ва озод кардани дороиҳои Эрон баҳс шуд ва пешрафтҳои хуб ҳосил гардид.
Бақоӣ идома дод: Дар бораи гузариши бехатари киштиҳо аз тангоби Ҳурмуз низ қарор шуд, ки механизме тартиб дода шавад, ки ин муҳим аст.
Вай ишора кард: Мо як навъ рӯзи хеле дарозе доштем. Нишастҳо аз субҳи душанбе оғоз шуд. Дар вақти нишасти чорҷониба изҳороти таҳдидомези Амрико нашр шуд, ки боиси он гардид, ки Эрон эълом кунад, ки дар чунин шароит омода нест нишасти чорҷонибаро идома диҳад.
Дар ин расто, Қатар ва Покистон кӯшиш карданд, ки гуфтугӯ идома ёбад ва мо гуфтем, ки ба таври чорҷониба нахоҳад буд.
Бақоӣ афзуд: Дар ҷаласаҳои чорҷониба ва пеш аз он нигаронии мо дар робита ба риоя накардани уҳдадориҳо аз ҷониби тарафи муқобил иброз шуд. Хусусан дар бораи давомнокии вайрон кардани оташбас аз ҷониби режими сионистӣ.
Дар ин робита барои итминон аз устувории сулҳ, механизми нав бо ҳузури миёнаравон барои назорат бар анҷоми ҷанг ва боздоштани ҷанг дар Лубнон ташаккул ёфт.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ гуфт: Назари ҳайати Эрон бар ин аст, ки бояд гиребони тарафи муқобилро барои иҷрои уҳдадориҳо бигирем.
Вай афзуд: Дар ин марҳила кори ҳайати музокиротӣ тамом шудааст, аммо гурӯҳҳои техникии кор худро пагоҳ идома медиҳанд. Ҳамчунин як матнро ду миёнарав, яъне Қатар ва Покистон, нашр хоҳанд кард. Ин матн ҳамчун санади тавофуқоте, ки дар давоми 18 соат сурат гирифт, муаррифӣ мешавад.
Your Comment